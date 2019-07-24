Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM

Нападение на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба мог заказать один из депутатов гордумы. Об этом написал сам пострадавший в Facebook.

По мнению общественника, депутат мог «запросто» оказаться инициатором нападения. «Либо ты депутат, либо бандит», — категорично добавил Беззуб.

Пострадавший заявил о возможной причастности депутата в ответ главе «Лиги ЖКХ» Илье Сотонину. Сотонин заявил, что инцидент с Беззубом напоминает нападение на самого Сотонина весной 2019 года. Коммунальщик упомянул в своём посте фамилию депутата.

Напомним, 24 июля на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба напали на улице двое мужчин. Нападавшие забрали у пострадавшего его рюкзак и скрылись с места происшествия.

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