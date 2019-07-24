Москва, , 15:04 — REGNUM

Собственник детского лагеря «Холдоми» Хабаровского края, где из-за поджара погибли четверо детей, получал господдержку. Об этом сообщила член Совета Федерации РФ от Хабаровского края Елена Грешнякова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний момент информация, которая размещена в официальных источниках, говорит, что пострадало 12 человек, четверо детей скончались. Двое эвакуированы санитарной авиацией в Хабаровск по причине отравления угарным газом, остальные находятся в Комсомольской районной больнице. Губернатор Хабаровского края моментально включился в данную ситуацию, подключены все необходимые ведомства и организации, оказывается помощь пострадавшим и родителям. Проводятся оперативные совещания по динамике развития данных событий», — сообщила сенатор.

Парламентарий также отметила, что давать какие-либо оценки событиям пока сложно и выразила надежду, что проверяющие причины трагедии органы смогут установить все обстоятельства. В то же время Грешнякова отметила, что организаторы детского отдыха обязаны в полной мере обеспечивать безопасность детей.

«Организатор данного лагеря, его владелец, воспользовавшись вхождением в территорию опережающего социально-экономического развития, у него даже есть награда за развитие туризма, получал государственную поддержу. Если он возложил на себя такие обязанности по организации летнего отдыха должны были быть исполнены все требования безопасности», — заявила сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, главной причиной трагедии в детском лагере «Холдоми» назвали предпринимательскую корысть.

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