Курган, , 14:58 — REGNUM

В Курганской области возбуждено уголовное дело против бывшего исполняющего обязанности директора Катайского детского дома. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Предварительно установлено, что в начале 2019 года и.о. директора детского дома ввёл в заблуждение одного из воспитанников в том, что выпускникам детского дома после их совершеннолетия квартиры не предоставят. При этом подозреваемый знал, что у подростка на счетах накопилось около миллиона рублей. Пользуясь доверием ребёнка, он склонил его к покупке квартиры, принадлежащей своему родственнику, по завышенной цене. Кроме того, получив от подростка 800 тысяч рублей за квартиру, и.о. директора детского дома передал ему ключи без оформления договора купли-продажи.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.