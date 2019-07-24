Пермь, , 14:47 — REGNUM

В Перми 24 июля зафиксированы массовые жалобы на химический запах в воздухе. Однако опасных и вредных вещества в воздухе специалисты не обнаружили, аварийных ситуаций на промышленных объектах не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Причину запаха назвали в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета. Оказалось дым от лесных сибирских пожаров достиг Урала. Появление дымки и слабого запаха гари в воздухе связано с поступлением на Урал воздушной массы из Западной Сибири.

25 июля направление ветра изменится, и дымка от сибирских пожаров уйдет с территории Пермского края, хотя в некоторых районах Зауралья она может сохраняться до 27−28 июля, прогнозируют в ГИС-центре.

Напомним, в Иркутской области и Красноярском крае несколько недель бушуют пожары. Огонь уничтожил более 1 млн гектаров.