Анкара, , 14:50 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции конфисковали 92 кг героина в городе Стамбул. Об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая полиция (сс) Thestival.gr

Спецоперация проводилась на основании разведывательных данных: силы жандармерии Стамбула вели слежку за предполагаемыми контрабандистами, после чего при помощи собак-ищеек были конфискованы наркотики.

Наркотики были доставлены в крупнейший турецкий мегаполис из западных провинций Турции. Полиция обнаружила партию в грузовике в пригороде города, также были задержаны двое подозреваемых.

Напомним, по данным правоохранительных органов Турции, за 2018 год у преступников было изъято свыше 17 тонн героина, по подозрению в торговле и распространении наркотиков арестованы свыше 1 тыс. 500 человек.

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