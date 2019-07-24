Москва, 24 июля 2019, 14:35 — REGNUM
Московский городской суд вынес решение оставить под стражей до 12 сентября «вора в законе» Олега Шишканова, передаёт агентство «Москва».
На заседании рассматривалась апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда. Судья заявил об отклонении жалобы.
СМИ отмечает, что обращение в поддержку Шишканова подписали певцы Лев Лещенко и Александр Серов, известные футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Сёмин, Никита Симонян, Михаил Гершкович.
Сам Шишканов заверил, что бежать не собирается, поскольку является патриотом страны и двух городов — Москвы и Раменского.
Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы отправил на два месяца под арест «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан.
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