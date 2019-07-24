Москва, , 14:35 — REGNUM

Московский городской суд вынес решение оставить под стражей до 12 сентября «вора в законе» Олега Шишканова, передаёт агентство «Москва».

Авторитет Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР

На заседании рассматривалась апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда. Судья заявил об отклонении жалобы.

СМИ отмечает, что обращение в поддержку Шишканова подписали певцы Лев Лещенко и Александр Серов, известные футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Сёмин, Никита Симонян, Михаил Гершкович.

Сам Шишканов заверил, что бежать не собирается, поскольку является патриотом страны и двух городов — Москвы и Раменского.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы отправил на два месяца под арест «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан.

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