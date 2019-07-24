Пермь, , 14:34 — REGNUM

В Перми дети травмируются на новых фонтанах, которые расположены на эспланаде. Как минимум двое мальчиков получили серьезные травмы, сообщила на своей странице в соцсети жительница города Галина В. Также она отметила, что ей поступает информация о том, что есть и другие пострадавшие дети, но с менее опасными ранениями.

«Моему сыну наложили три шва, сделали перевязку и отпустили домой, а другого мальчика зашили под общим наркозом и оставили в стационаре (информацию про второй случай мне сообщили в полиции в отделе по работе с несовершеннолетними, куда вызвали для дачи показаний)», — оставила запись Галина В.

Она подчеркнула, что не имеет претензий к администрации, а ее пост — это предупреждение, что необходимо быть предельно осторожными, отпуская детей на новые фонтаны. Решетки, куда стекает вода от фонтанов, очень скользкие, при этом с очень широкими отверстиями. Поскальзываясь, пальцы ног проваливаются в эти отверстия и, при падении, цепляясь за острые края решёток, сильно травмируются.

Чиновники оперативно отреагировали на информацию. В пресс-службе мэрии сообщили, что технические специалисты, которые обслуживают фонтаны, осмотрят конструкции, а городские власти в первую очередь заинтересованы в том, чтобы популярные места отдыха были безопасными.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов отметил, что проект фонтана прошел экспертизу качества разработанной документации, в том числе с точки зрения безопасности.

«Но мы столкнулись с тем, что горожане хотят максимально оказаться внутри фонтана, пытаются заглянуть под решетки. Конечно, по фонтану можно ходить, но лучше это делать все-таки в обуви, так как в конструкции фонтана есть металлические элементы», — сказал он и добавил, что острые конструкции подвергнут поверхностной обработке.