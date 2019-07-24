Пермь, 24 июля 2019, 14:34 — REGNUM
В Перми дети травмируются на новых фонтанах, которые расположены на эспланаде. Как минимум двое мальчиков получили серьезные травмы, сообщила на своей странице в соцсети жительница города Галина В. Также она отметила, что ей поступает информация о том, что есть и другие пострадавшие дети, но с менее опасными ранениями.
Она подчеркнула, что не имеет претензий к администрации, а ее пост — это предупреждение, что необходимо быть предельно осторожными, отпуская детей на новые фонтаны. Решетки, куда стекает вода от фонтанов, очень скользкие, при этом с очень широкими отверстиями. Поскальзываясь, пальцы ног проваливаются в эти отверстия и, при падении, цепляясь за острые края решёток, сильно травмируются.
Чиновники оперативно отреагировали на информацию. В пресс-службе мэрии сообщили, что технические специалисты, которые обслуживают фонтаны, осмотрят конструкции, а городские власти в первую очередь заинтересованы в том, чтобы популярные места отдыха были безопасными.
Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов отметил, что проект фонтана прошел экспертизу качества разработанной документации, в том числе с точки зрения безопасности.