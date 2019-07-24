Канберра, 24 июля 2019, 14:23 — REGNUM
Власти Австралии приговорили к 22 годам тюрьмы двух членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 24 июля сообщает Al Arabia.
Приговор был вынесен по обвинению в поджоге шиитской мечети в Мельбурне, еще один преступник был приговорен к 16 годам лишения свободы.
Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 году, когда захватило обширные территории в Ираке и Сирии.
У террористов появились последователи во многих уголках планеты, в том числе и в Австралии.
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