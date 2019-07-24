Хабаровск, , 14:14 — REGNUM

Погибший при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском ученик 4-го класса Алексей М. был очень ответственным, умным и не по годам серьезным. Об этом RT рассказала его учитель.

«Лёша — мальчик ответственный и не по годам серьёзный, самостоятельный», — сказала она.

По ее словам, на уроках мальчик всегда был очень внимательный и слушал каждое слово учителя и своих одноклассников, и даже если кто-то ошибался, он всегда говорил правду.

«Он был очень умным мальчиком. Таких детей, наверное, гениальных, математического склада ума единицы в моей практике», — добавила она.

Погибший мальчик, отметила учитель, был ребёнком, на которого можно положиться, надежным другом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Погибли четверо детей, еще восемь пострадали. Возбуждено два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

Жители Хабаровского края, Приморья, других регионов Дальнего Востока и России подписывают петицию с просьбой присвоить звание Герой России 10-летнему Алексею, который рискуя жизнью, сам уже будучи обгоревшим, выводил девочек из горящих палаток.

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