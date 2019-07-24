Чебоксары, , 14:07 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске сегодня, 24 июля, вынесен приговор по уголовному делу о гибели двух малолетних детей при пожаре, которые остались дома одни. Фигурантом уголовного дела стала их мать, которая ушла в сауну, заперев детей дома. Решением суда ей назначено 3 года 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по региону.

Женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Напомним, трагедия произошла 3 апреля 2019 года в одном из домов по Речному бульвару в Новочебоксарске. Брат и сестра, 2014 и 2017 годов рождения, оставшись дома одни, погибли в результате отравления угарным газов.

В ходе разбирательств выяснилось, что 38-летняя мать детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила их дома одних, заперев квартиру. Следствие установило, что женщина поехала со своими знакомыми в сауну, где в течение 2,5 часов употребляла спиртные напитки.

«В квартире в доступных для детей местах были оставлены зажигалки. В результате неосторожного обращения детей с огнём возник пожар, в ходе которого они погибли. Подсудимая не отрицала своей причастности к совершенному преступлению», — говорят в надзорном ведомстве.

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания ее невменяемой не установлено.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемом преступлении, назначив 3 года 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре отмечают, что максимальное наказание за совершение указанного преступления составляет 4 года.

Кроме того, в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесено соответствующее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

По оперативным данным МЧС Чувашии, с начала года на территории республики зарегистрировано 1031 пожаров, что вдвое больше аналогичного прошлогоднего периода. В результате погиб 41 человек, травмы различной степени тяжести получили 58 человек. Предварительный материальный ущерб составил 46 732 тыс. рублей.

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