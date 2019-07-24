Пенза, , 14:04 — REGNUM

В результате ночного пожара в жилом доме по улице Галетной в Пензе без жилья остались 23 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Для жителей подготовлен пункт временного размещения в здании средней школы №60. Планируется, что в дальнейшем граждан расселят в квартирах маневренного фонда.

Всего в доме было восемь квартир, на момент пожара в здании находились 14 человек, никто не пострадал, детей среди жителей нет.

ИА REGNUM напоминает, возгорание произошло в ночь на 24 июля в надворной постройке, затем огонь перекинулся на жилое здание.

В результате пожара повреждены все жилые помещения, полностью выгорела кровля на площади около 200 кв метров, частично выгорели квартиры первого и второго этажей.

В настоящее время дом отключен от газо‑ и электроснабжения, территория огорожена и охраняется.