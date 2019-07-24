Вашингтон, , 14:01 — REGNUM

В США вынесен приговор 19-летнему рэп-исполнителю Tay-K, вместе с другими молодыми людьми обвиненному в убийстве. Певец приговорен к 55 годам лишения свободы, передает немецкий канал n-tv 24июля.

Тюрьма (сс) Falkenpost

Убийство человека по имени Итан Уокер произошло в июле 2016 года. Его убили с целью ограбления, в преступлении участвовали семеро. Tay-K на тот момент было 16 лет. В марте 2017 года он снял наложенный при аресте браслет с электронным чипом и попытался скрыться. Уже после этого он снял видеоклип на песню The Race, набравший 174 млн просмотров на Youtube.

Настоящее имя рэпера — Тэймор Макинтайр. В американских чартах его композиции достигали 44 места.