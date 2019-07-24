Уфа, , 13:54 — REGNUM

В Уфе по подозрению в хищении средств, принадлежащих банку, задержана кассир кредитной организации. Об этом сообщает МВД России.

По данным ведомства, в полицию о выявленной в ходе ревизии недостаче в размере 6,5 млн рублей обратился сотрудник банка. Установлено, что к пропаже денег может быть причастна 39-летняя кассир. Предполагается, что в течение месяца она выносила денежные средства, а накануне ревизии похитила 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Кассир задержана т доставлена в отдел полиции, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая по заявлению руководства одного из банков проводилась проверка по факту кражи более 20 млн рублей.

В то же время МВД республики объявило в розыск 36-летнюю жительницу Стерлитамака, которая исчезла вместе с семьей. Она являлась старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства. Изначально женщину не удавалось найти, заочно она была арестована.

Позднее кассира задержали в Казани и отправили под арест на два месяца.

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