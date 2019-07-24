Загреб, , 14:14 — REGNUM

Трое хорватских военных, которые проходили службу в Афганистане, были ранены в результате нападения террориста на военный конвой. Об этом, как передает Associated Press, заявил министр обороны Хорватии Самир Крстичевич журналистам в среду, 24 июля.

По его словам, один из военнослужащих получил серьезное ранение головы, его состояние остается критическим. Жизнь двух других раненых вне опасности, отметил глава военного ведомства.

Крстичевич уточнил, что солдаты выполняли задачу по охране и сопровождению транспорта возле военной базы на окраине Кабула, когда нападавший врезался на мотоцикле в один из автомобилей.