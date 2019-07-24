Красноярск, , 13:41 — REGNUM

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнародовало результаты мониторинга содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Красноярска в связи с задымлённостью, возникшей из-за действующих в регионе лесных пожаров.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на 10:00 (местное время) 24 июля в воздухе не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода. В то же время содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив в два раза, РМ10 — в 1,1 раза.

Специалисты продолжают мониторинг качества воздуха.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска примерно с середины июля жалуются на дымку в воздухе с запахом гари. Власти объясняют это действующими в регионе лесными пожарами.

Читайте также: «Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться

На утро 24 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приблизилась к 850 тыс. га

Задымление от лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Иркутской области, распространилось и на другие регионы Сибири. В частности, о задымлении сообщали из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Томской областей. Ожидается, что ситуация изменится в ближайшие дни со сменой направления ветра.

Читайте также: «Трудно дышать»: десятки тысяч человек требуют ввести режим ЧС в Сибири