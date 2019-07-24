Красноярск, 24 июля 2019, 13:41 — REGNUM
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнародовало результаты мониторинга содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Красноярска в связи с задымлённостью, возникшей из-за действующих в регионе лесных пожаров.
Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на 10:00 (местное время) 24 июля в воздухе не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода. В то же время содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив в два раза, РМ10 — в 1,1 раза.
Специалисты продолжают мониторинг качества воздуха.
Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска примерно с середины июля жалуются на дымку в воздухе с запахом гари. Власти объясняют это действующими в регионе лесными пожарами.
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На утро 24 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га.
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Задымление от лесных пожаров, действующих в Красноярском крае и Иркутской области, распространилось и на другие регионы Сибири. В частности, о задымлении сообщали из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Омской, Новосибирской, Томской областей. Ожидается, что ситуация изменится в ближайшие дни со сменой направления ветра.
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