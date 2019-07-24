Красный Сулин, , 13:32 — REGNUM

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств материнского капитала (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма причинённого государства ущерба превышает 17,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что преступлен е совершено в Красносулинском районе. Фигурантами уголовного дела стали сотрудники территориального отделения пенсионного фонда. Неустановленные лица с марта 2016 года по декабрь 2017 года, сговорившись с представителями УПФР, подавали поддельные свидетельства о рождении второго ребенка. За это время им было выдано 38 сертификатов на получение средств маткапитала. Все сертификаты были обналичены.

Силовики задержали несколько сотрудников территориального отделения пенсионного фонда. Двое из них арестованы.