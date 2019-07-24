Бангкок, , 13:55 — REGNUM

Четыре человека были убиты в результате нападения на военный блокпост на юге Таиланда, где действуют мусульманские повстанцы. Об этом 24 июля передает Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

Начальник полицейского участка Муанг Паттани, полковник Янапонг Уболбарн говорит, что нападение совершено во вторник вечером, 23 июля, с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

«В результате перестрелки четыре человека погибли, еще трое получили ранения, — сказал он. — Число нападавших неизвестно».

Отмечается, что в результате нападений мусульманских мятежников-сепаратистов с 2004 года в трех самых южных провинциях Таиланда — Паттани, Наратхиват и Яла — были убиты около 7 000 человек.