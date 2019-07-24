Ереван, , 13:31 — REGNUM

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.

«Фигурант дела об убийстве Белянкина был арестован на 40 дней», — сообщил ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Аревик Хачатрян.

По его словам, надзорное ведомство отправило запрос в Россию для получения материалов уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования.

Источник агентства сообщил, что задержанный — владелец бара «Бир Хаус» в Красногорском районе Московской области Григор Оганян.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 1 июня в подмосковном Красногорске. Бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Один из участников конфликта нанёс 24-летнему бывшему спецназовцу смертельные ножевые ранения. По подозрению в причастности к убийству Белянкина арестованы девять человек.

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