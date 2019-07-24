Грац, Австрия, , 13:34 — REGNUM

23 июля австрийская спортсменка-триатлонистка Натали Бирли пережила самые страшные часы в своей жизни: 27-летняя девушка была сбита автомобилем, похищена и избита злоумышленником. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Спортсменка, всего несколько недель назад ставшая матерью, подверглась нападению во время велопрогулки в округе Кумберг в Штирии. Злоумышленник несколько часов удерживал Бирли в своем доме, угрожал ей оружием, после чего сам отвез ее домой.

«Я была сбита, избита, связана. Меня отвезли в отдаленный маленький дом — совсем как в страшном фильме. Слава Богу, я смогла освободиться, и, за исключением перелома руки и травмы головы, всё хорошо», — написала Бирли.

В ночь на 24 июля подозреваемый в нападении был захвачен полицейским спецназом. Им оказался 33-летний мужчина, имеющий серьезные проблемы с психикой. Ранее он не совершал насильственных преступлений.