Ширинский р-н, , 13:16 — REGNUM

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в Следственном комитете России.

Расследование уголовного дела в отношении Зайцева по ч. 3 ст. 144 УК РФ завершено.

Следственный комитет РФ «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

По версии следствия, 22 мая 2019 года сотрудники телеканала «Россия» (журналист, оператор и звукооператор) находились в служебной командировке, чтобы подготовить материал для программы «Вести. Дежурная часть». Они пришли в администрацию Ширинского района Хакасии, где журналист, представившись и предъявив удостоверение, попытался записать интервью с главой района Сергеем Зайцевым.

Находясь в служебном кабинете, Зайцев, не желающий отвечать на задаваемые корреспондентом вопросы, «в грубой форме потребовал от журналиста прекратить с ним беседу и покинуть кабинет». При этом, по данным СКР, чиновник выражался в адрес журналиста «грубой нецензурной бранью».

Зайцев попытался выхватить из рук журналиста микрофон и стал выталкивать его в сторону выхода. Затем, используя силовой прием, чиновник бросил мужчину на пол. В ходе предварительного следствия Сергей Зайцев своей вины не признал, от дачи показаний отказался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву было предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, совершенном с использованием своего служебного положения, а также с применением насилия.

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