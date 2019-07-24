Нашвилл, США, , 13:41 — REGNUM

Следы крови мужчины, подозреваемого в причинении смерти своему 5-летнему сыну в США, были найдены на предполагаемом оружии преступления. Об этом, как передает Daily Mail, сообщил 24 июля генеральный прокурор американского штата Теннесси Рэй Крауч.

По его словам, Джозефу Рэю Дэниелсу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени в связи со смертью сына, тело которого еще не найдено.

Отмечается, что Дэниелс сообщил о пропаже своего страдающего аутизмом сына в апреле 2018 года. Вскоре ему было предъявлено обвинение, но он возложил вину в смерти сына на свою жену, Кристал Николь Дэниелс. Ее обвинили в совершении преступления при отягчающих обстоятельствах — ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей и оставлении ребенка в опасности.