Челябинск, , 12:47 — REGNUM

В Челябинской области сотрудники МЧС проведут внеплановую проверку всех палаточных лагерей после трагедии в Хабаровском крае. Об этом 24 июля, как сообщает агентство Урал-пресс-информ, заявил заместитель начальника регионального главного управления МЧС Эдуард Дорожкин.

По его словам, ни один инспектор не покинет территорию лагеря до тех пор, пока не добьется устранения нарушений.

Кроме того, инспекторы проведут дополнительные беседы, в которых настоятельно порекомендуют не ставить палатки близко друг к другу, а также проверят наличие средств пожаротушения. В ведомстве отметили, что обогреватели в палатках ставить нельзя.

Отмечается, что всего в Челябинской области функционирует пять палаточных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Погибли четверо детей, еще 12 человек пострадали. По данному факту возбуждено два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

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