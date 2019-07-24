Екатеринбург, 24 июля 2019, 12:45 — REGNUM
В Екатеринбурге неизвестные напали на общественного активиста и бывшего квартального службы заказчика Орджоникидзевского района Алексея Беззуба. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Также он указал, что напали на него в микрорайоне Заречный на улице Готвальда в полосе зелёных насаждений неподалёку от дорожной магистрали.
Напомним, что Алексей Беззуб являлся активным членом и руководителем общественного движения «Росяма», которое занималось мониторингом качества автодорог в Екатеринбурге. Впоследствии он получил должность квартального инспектора в службе заказчика Орджоникидзевского района города.
Однако после инцидента с ребёнком, получившим травмы в результате падения ворот на спортивной площадке, он был отстранён от должности и стал фигурантом уголовного дела по подозрению в халатности. Впоследствии суд признал его виновным.