Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM

В Екатеринбурге неизвестные напали на общественного активиста и бывшего квартального службы заказчика Орджоникидзевского района Алексея Беззуба. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Напали на меня два часа назад, оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20−30. Спортсмены, били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам. Забрали рюкзак, инициировали ограбление», — сообщил Алексей Беззуб.

Также он указал, что напали на него в микрорайоне Заречный на улице Готвальда в полосе зелёных насаждений неподалёку от дорожной магистрали.

Напомним, что Алексей Беззуб являлся активным членом и руководителем общественного движения «Росяма», которое занималось мониторингом качества автодорог в Екатеринбурге. Впоследствии он получил должность квартального инспектора в службе заказчика Орджоникидзевского района города.

Однако после инцидента с ребёнком, получившим травмы в результате падения ворот на спортивной площадке, он был отстранён от должности и стал фигурантом уголовного дела по подозрению в халатности. Впоследствии суд признал его виновным.