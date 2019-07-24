Челябинск, , 12:31 — REGNUM

Челябинск и область могло накрыть дымом от пожаров, бушующих в Сибири. Такого варианта не исключили в областном министерстве экологии.

В городской единой дежурно-диспетчерской службе посчитали, что дым пришёл из Свердловской области. А в минэкологии региона предположили, что Челябинскую, Свердловскую области и другие регионы Уральского федерального округа могло накрыть дымом от пожаров, бушующих в Сибири.

Как отмечает глава управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков, подобная ситуация была два года назад. «Кроме того, в Челябинске прошел дождь, а так как земля была разогрета, началось испарение. Что усиливает визуальный эффект», — цитирует его издание «Новый день».

Также он не исключил, что свой вклад в загрязнение атмосферы внесли и промышленные предприятия. Отметим, Челябинск регулярно сталкивается с сильным загрязнением воздуха. В марте 2018 года президент России Владимир Путин назвал его в числе наиболее загрязнённых городов страны.

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