Тамбов, , 12:30 — REGNUM

В Тамбовской области суд определит наказание мужчине, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка. Опекун позволял себе жестоко обращаться с приёмной дочерью. Уголовное дело направлено в суд, расследование проводили следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства.

Мужчина вместе с супругой с июня 2018 года по февраль 2019 года являлись приёмными родителями для двух родных сестёр, девочек семи и восьми лет. Следствие установило, что в течение этого времени опекун неоднократно применял физическую силу для воспитания одной из девочек.

В органы опеки и попечительства обратились педагоги и психолог школы, когда на лице ученицы заметили синяк и выяснили его происхождение. Дети из семьи были немедленно изъяты и переданы на воспитание другим опекунам.