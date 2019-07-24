Ханты-Мансийск, , 12:29 — REGNUM

В Югре за сутки в два раза выросла площадь лесных пожаров. Если 23 июля горели леса на площади 232,3 га, то 24 июля — уже на площади 519 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Огонь в лесу (cc)skeeze

Огонь бушует на территории Белоярского и Сургутского лесничеств. База авиационной и наземной охраны лесов Югры направила силы на их ликвидацию.

Основными причинами возникновения природных пожаров на территории автономного округа является нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, подчёркивают в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 128 лесных пожаров общей площадью 2 690,04 га.