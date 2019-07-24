Воронеж, , 12:25 — REGNUM

При организации и проведении благотворительного мероприятия «Рождественские встречи» в Воронеже, которое состоялось в январе 2019 года, могли похитить до 700 тыс. рублей. По информации источников, близких к следствию, хищения могли происходить через завышение гонораров для артистов, выступивших на вечере.

О подробностях громкого уголовного дела сообщило издание «Коммерсантъ-Черноземье». По информации источников издания, фигуранты дела завысили стоимость вознаграждений артистам, а разницу присвоили. Сумму пока уточняют, она может составить от 500 до 700 тыс. рублей. Издание уточняет, что формально тендеры на организацию благотворительного вечера проводила дирекция Платоновского фестиваля искусств, учредителем которой является департамент культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 22 июля следственное управление следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении 43-летней бывшей сотрудницы департамента культуры Воронежской области, а также ее 39-летнего родственника и 48-летнего знакомого. Тогда же появилась информация о задержании экс-руководителя департамента культуры области Эмилии Сухачевой — она уволилась «по собственному» в начале июля. Позже бывшую чиновницу отпустили под подписку о невыезде. По информации СМИ, другими фигурантами дела являются брат Сухачевой и бывшая подчиненная руководителя департамента.

Благотворительный рождественский губернаторский вечер проводится в Воронеже традиционно с 2010 года. Помимо концерта, в рамках вечера проводится аукцион с выставлением предметов искусства, вырученные деньги направляются на поддержку одаренных детей. В 2019 году выручка от аукциона составила 78 млн рублей.

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