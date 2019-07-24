Москва, , 12:22 — REGNUM

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный задержан в Москве за призывы к участию в несогласованной акции, сообщает в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Алексею Навальному вменяют [статью] 20.2 ч.8 [КоАП РФ] (до 30 суток ареста) за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов», — написала она.

Ранее сам Навальный в Instagram опубликовал видео, в котором рассказал о своём задержании. Он сообщил, что утром вышел на пробежку и увидел возле подъезда автобус с ОМОНом.

Запись, судя по табличке на фоне, была сделана в ОМВД по Даниловскому району столицы.

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