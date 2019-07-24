Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM

В Краснодаре задержан житель Екатеринбурга, осуждённый за квартирные мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

В управлении уточнили, что сотрудники свердловского ГУФСИН провели оперативно-разыскные мероприятия, по итогам которых было установлено местонахождения скрывавшегося от правосудия гражданина. За это время беглец успел устроиться на работу в Краснодаре и завести семью.

Задержан он был 22 июля и в скором времени будет этапирован в Свердловскую область для отбывания наказания.

Напомним, что указанный житель Екатеринбурга в марте 2016 года признан виновным в мошенничестве (вместе с подельниками осуждённый изготавливал поддельные документы на жилище, для осуществления сделки по продаже недвижимости) и приговорён к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.