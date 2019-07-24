Москва, , 12:13 — REGNUM

В Московской области задержаны двое граждан Таджикистана — 51-летнюю женщину и её 29-летнего сына, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ ЧСК РФ по Московской области.

Следствие считает, что подозреваемый обманным путём привёз из Узбекистана мужчин в Серпуховской городской округ Московской области, пообещав зарплату не менее 250 долларов США за 15 дней работы. При это подозреваемая забрала у пострадавших документы под предлогом оформления регистрации и патента на трудовую деятельность и спрятала их.

Граждане Узбекистана отработали месяц на сельхозполях Подмосковья, однако денег им не заплатили. Четверо из них обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании рабского труда по п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ.