Тюмень, , 12:11 — REGNUM

Тюменский областной суд смягчил наказание директору тобольской гостиницы «Славянская» и вдохновителю фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле» Алексею К., сменив реальный срок заключения на условный. Об этом сообщил местным СМИ адвокат осуждённого.

Ранее, 30 мая 2019 года Алексей К. был осуждён Тобольским городским судом по ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и приговорён к двум годам лишения свободы. Бизнесмен вину в неуплате налогов в 42 млн рублей в суде первой инстанции не признал. Была подана апелляция.

«О смягчении наказания суд просили и некоммерческие организации, ассоциация предпринимателей, турагенты. Все их ходатайства были приобщены к моей жалобе, возможно, суд прислушался к ним», — прокомментировал итоги заседания областного суда адвокат Алексея К. изданию 72.ru.

Также отмечается, что в Тюменском областном суде бизнесмен признал себя виновным.

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