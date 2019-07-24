Хабаровск, , 12:05 — REGNUM

Детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае власти Солнечного района постановили закрыть, заявила 24 июля региональный министр образования Алла Кузнецова на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, районная администрация приняла соответствующее решение в соответствии с решением комиссии по ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Погибли четверо детей, еще восемь пострадали. По данному факту возбуждено два уголовных дела. По предварительным данным, пожар в лагере мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

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