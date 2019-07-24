Абакан, , 12:03 — REGNUM

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил своему заместителю Татьяне Курбатовой провести внеплановую проверку летних оздоровительных учреждений республики. Как сообщили ИА REGNUM 24 июля в региональном правительстве, такое решение было принято после трагедии в Хабаровском крае, где при пожаре в детском лагере погибли четверо детей.

Читайте также: Следователи возбудили еще одно уголовное дело после трагедии в «Холдоми»

»От имени всех жителей Республики Хакасия и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям детей, которые погибли в результате пожара в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми», — сказал Валентин Коновалов. По его словам, народ Хакасии скорбит вместе с жителями Хабаровского края.

По данным республиканского правительства, в Хакасии в первую смену работало 211 оздоровительных учреждений, в том числе 184 лагеря с дневным пребыванием и три палаточных лагеря. В них отдохнули 23 435 детей. Фактов открытия несанкционированных лагерей не выявлено. Во второй смене летнего периода работает 54 оздоровительных учреждения, где планируют оздоровить 6000 детей. Оздоровительные учреждения постоянно находятся под контролем надзорных органов, органов местного самоуправления, министерств, ведомств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, произошёл в ночь с 22 на 23 июля 2019 года. В результате пожара пострадали 12 человек, четыре ребёнка погибли.

Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости