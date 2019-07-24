п. Таксимо , 24 июля 2019, 11:59 — REGNUM
Жители Таксимо на севере Бурятии сняли на видео медведя, разгуливавшего по улицам посёлка. Видеоролики с разных улиц были опубликованы в соцсети «Вконтакте».
Сначала животное было замечено женщинами возле роддома.
«В больнице, возле роддома! Медведь», — комментирует автор видео.
«Вот так, возле Минимаркета у нас ходит медведь», — сообщается уже в другом ролике.
Однако от магазина его отогнал мужчина, погнавшийся зачем-то за медведем.
На третьем видео медведя заметили уже возле железной дороги, откуда его, впрочем, также прогнали.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая медведя заметили в посёлке городского типа Северо-Енисейск в Красноярском крае. Из-за того, что животное вело себя агрессивно не желало убегать, милиционерам пришлось открыть огонь.
Между тем, власти предупреждают, что ничего хорошего от появления медведя в городе ждать не стоит. Тем более подкармливая диких зверей, люди подписывают и себе, и животным смертный приговор.
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