Южно-Сахалинск, , 11:53 — REGNUM

Детские палаточные лагеря Сахалинской области перепроверят во избежание трагедии в горнолыжном курорте «Холдоми» Хабаровского края. Такое поручение, как сообщает пресс-служба регионального правительства, профильным ведомствам дал глава области Валерий Лимаренко.

«Мы несем ответственность за наших детей. Нужно еще раз убедиться в том, что отдых школьников организован на лучшем с точки зрения безопасности уровне», — подчеркнул Лимаренко.

По данным областных властей, на Сахалине и Курилах в настоящее время дети отдыхают в восьми палаточных лагерях. Они расположены в Южно-Сахалинске, Долинском и Южно-Курильском районах островного региона. Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова по поручению Лимаренко 24 июля лично возглавила проверочную комиссию и посетила два лагеря: «Сахалинский Артек», где разбито 10 палаток, и «Юбилейный» — дети здесь размещены в четырёх палатках. Комиссия пришла к выводу, что палаточные полностью соответствуют нормам пожарной безопасности: в отличие от «Холдоми», палатки находятся на достаточном расстоянии друг от друга, а электричество к ним не подведено. Тепловые пушки, которые, по некоторым данным, и могли привести к пожару, используются только в «Сахалинском Артеке», но не внутри самих палаток, а вообще за территорией лагеря — тёплый воздух поступает в места размещения по специальным трубам.

Сотрудникам муниципальных органов образования поручено перепроверить шесть других палаточных лагерей: «Розу ветров» в Долинском районе, «Чемпион» и «Фрегат» на острове Кунашир, ЦДЮТ на Шикотане, «Родник» и «ЮнАрмию» в Южно-Сахалинске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 июля в детском лагере «Холдоми» Хабаровского края произошёл пожар, в результате которого четыре ребёнка погибли. По данному факту возбуждено уже несколько уголовных дел, произведены первые задержания.