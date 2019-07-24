Чебоксары, , 11:48 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске завершены судебные разбирательства по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, который в отпуске переломал ноги прохожему. Ему назначен условный срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстал бывший сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Чебоксары. Инцидент произошёл вечером 1 февраля 2019 года в Новочебоксарске во время отпуска злоумышленника.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений избил встретившегося ему незнакомого 51-летнего прохожего, нанеся ему множество ударов по различным частям тела, причинив при этом переломы ноги», — сказал Олег Дмитриев.

После возбуждения уголовного дела полицейский был уволен из органов внутренних дел.

Суд признал бывшего стража порядка виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»). Ему назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года ЕСПЧ утвердил мировое соглашение между российским правительством и двумя жителями Чувашии, которых избил полицейский (ныне уволенный из органов внутренних дел). Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 сентября 2016 года на АЗС в Новочебоксарске. Незадолго до происшествия у пострадавших произошёл конфликт с выехавшим на тротуар водителем, о чём они сообщили в полицию. Через некоторое время автомобиль был задержан на АЗС, и молодые люди приехали на заправку, где их и побил страж порядка. Ранее суд в России назначил условный срок и взыскал с МВД РФ по 20 тыс. рублей каждому потерпевшему. ЕСПЧ вынес решение о том выплате каждому пострадавшему по 5 тыс. евро.

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