Бишкек, , 11:42 — REGNUM

Сотрудники милиции в Киргизии применили специальные средства против местных жителей, которые пытались незаконно перекрыть автодорогу Исфара — Ворух в Баткенской области, сообщает 24 июля издание 24.kg.

Отмечается, что местные жители пытались перекрыть автодорогу, но милиция потребовала прекратить противоправные действия. В ответ протестующие стали кидать в правоохранителей камни, после чего милиция применила спецсредства.

Напомним, после обострения конфликта на киргизского-таджикистанской границе было эвакуировано более 600 жителей села Ак-Сай (Киргизия), в котором проживают около 2 тыс. человек.

Очередное столкновение между жителями приграничных сел Ак-Сай и Ворух (Таджикистан) произошло 22 июля. Таджикистанские СМИ сообщают о смерти одного человека.

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