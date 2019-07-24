Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM

В Екатеринбурге всё-таки зафиксировали почти двукратное превышение норм по содержанию вредных веществ в воздухе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском минприроды.

Специалисты выявили аномалию — содержание мелкодисперсной пыли в воздухе оказалось превышено в 1,8 раз.

Нарушение нормы обнаружили на станции контроля на улице Коммунистическая. Другие станции как в самом Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах региона не фиксируют подобных отклонений.

Напомним, утренняя дымка в Екатеринбурге напугала многих горожан. Однако в региональном управлении МЧС ранее опровергли превышение норм по содержанию вредных веществ в воздухе города.

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