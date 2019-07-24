Кабул, 24 июля 2019, 11:30 — REGNUM
В результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпост правительственных сил в Афганистане погибли четверо сотрудников правопорядка, об этом 24 июля сообщает Al Arabia.
Инцидент произошел в провинции Фарах на западе страны. Помимо погибших ранения также получили двое сотрудников правопорядка, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.
Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за совершенное преступление.
По данным представителей местной полиции, в результате перестрелки были ликвидированы два террориста.
Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.
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