Иркутск, , 11:19 — REGNUM

На 24 июля 2019 года в России зафиксировано более 400 возгораний в лесах общей площадью свыше 1,6 млн га, такие данные приводит правительство Иркутской области, где сегодня «из экономической нецелесообразности» не будут тушить более 300 тысяч гектаров леса. Хотя жители более 100 населённых пунктов, расположенных в северных районах Приангарья умоляют спасателей помочь задыхающимся от дыма.

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Но, судя по официальной информации, опубликованной на сайте иркутского правительства, местные власти больше предпочитают говорить о проблемах в других регионах. В частности, иркутские чиновники информируют о том, что сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 740 тыс. га, а также в Якутии (там огнем охвачено более 500 тыс. га).

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии, отмечается на официальном сайте Приангарья. Но при этом в информации нет ни слова о том, что Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам в России и что из десятков бушующих пожаров только три потушены.

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