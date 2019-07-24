Тюмень, , 11:13 — REGNUM

В Тюмени начальник коммерческого отдела одной из организаций напал на дороге на участника движения. И тяжело ранил пассажира не понравившегося автомобиля в живот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Дорожный конфликт произошёл на улице Пермякова Тюмени 22 июля. Потерпевший в качестве пассажира ехал с другом по городской трассе. Друг совершил неловкий маневр и подрезал соседний автомобиль, из которого вышел разъярённый мужчина. Пассажир заступился за своего товарища. Разгневанный водитель подрезанного авто выстрелил ему в живот из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с тяжёлым ранением доставили в больницу. В течение суток полицейские отыскали стрелка. Им оказался 30-летний начальник коммерческого отдела одной из организаций Тюмени.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.