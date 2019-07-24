Красногорск, , 11:10 — REGNUM

В подмосковном Красногорске следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка, сообщили 24 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, Лилиана Юрка 2005 года рождения вышла из дома в Красногорске 20 июля в сторону метро «Мякинино». Она ехала на Киевский вокзал, а оттуда — к бабушке в город Селятино Наро-Фоминского округа. Около 16 часов девочка рассказала матери по телефону, что находится в кафе «Макдоналдс» у Киевского вокзала. В 17 часов и позднее телефон находился вне зоны действия сети. До места назначения ребёнок не доехал.

В пресс-службе сообщили, что в день исчезновения девочка была одета в белое платье и тёмно-синий пиджак, белые кроссовки, надеты золотые серьги и две цепочки. Её рост 160 см, вес 55 кг.

Следственный отдел по городскому округу Красногорск ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.