Чебоксары, , 11:07 — REGNUM

В Чувашии местный житель подозревается в даче взятки сотруднице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Средства предназначались за победу в конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Уголовно дело возбуждено в отношении 27-летнего мужчина и его 55-летнего сообщника, которых подозревают соответственно в даче взятки и посредничестве в получении взятки. Следствие полагает, что 19 июля 2019 года в Чебоксарах 27-летний предприниматель через посредника передал 200 тыс. рублей взятки сотруднице министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

«Средства предназначалось за обеспечение выигрыша в открытом конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по одному из межмуниципальных маршрутов. Чиновница уведомила об этом руководство, затем информация была передана в правоохранительные органы», — сказал Олег Дмитриев.

По данным управления, злоумышленник фактически осуществлял деятельность от имени своего отца — индивидуального предпринимателя.

«Оба подозреваемых не отрицали своей причастности к инкриминируемым деяниям», — отмечают правоохранители.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, В Чувашии возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки за расчёты и обоснование тарифов на электроэнергию. По данным прокуратуры, представитель одной из частных компаний в интересах юридического лица передал должностному лицу госслужбы по конкурентной политике и тарифам 90 тыс. рублей за «расчёты и подготовку обоснования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям для взаиморасчетов между сетевыми организациями, которые бы соответствовали пожеланиям указанной организации».

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