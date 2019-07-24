Анкара, , 11:06 — REGNUM

Как минимум 25 человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Анталья в районе Кемера. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Пострадавшие — это туристы из Польши и Норвегии. Как сообщается, российских граждан среди пострадавших нет, хотя граждане России в этом автобусе были. Эту же информацию подтвердили в российской дипмиссии.

Отмечается, что в основном ранения были получены из-за того, что стекла автобуса разбились, когда машина перевернулась. Людям уже оказана амбулаторная помощь.

Напомним, сегодня, 24 июля, в Канаде почти 70 человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух школьных автобусов.

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