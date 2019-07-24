Анкара, 24 июля 2019, 11:06 — REGNUM
Как минимум 25 человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Анталья в районе Кемера. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.
Пострадавшие — это туристы из Польши и Норвегии. Как сообщается, российских граждан среди пострадавших нет, хотя граждане России в этом автобусе были. Эту же информацию подтвердили в российской дипмиссии.
Отмечается, что в основном ранения были получены из-за того, что стекла автобуса разбились, когда машина перевернулась. Людям уже оказана амбулаторная помощь.
Напомним, сегодня, 24 июля, в Канаде почти 70 человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух школьных автобусов.
Читайте также: Почти 70 человек госпитализированы после столкновения автобусов в Канаде