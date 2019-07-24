Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM

Утренний дым в Екатеринбурге был связан с природными условиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Дымка

По информации ведомства, аномалия произошла из-за двух природных факторов. Во-первых, в районе Екатеринбурга наличествовал слабый ветер. Во-вторых, на территории муниципалитета сохранялась высокая влажность. Два фактора в совокупности и привели к образованию дымки.

Вместе с этим в приземистом слое атмосферы усилился процесс накопления вредных веществ, отметили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что техногенных и природных катастроф в районе Екатеринбурга не происходило, а концентрация вредных веществ не превысила норму.

Напомним, утром екатеринбуржцы были взбудоражены дымкой, покрывшей город. Многие жители учуяли в аномальном дыме неприятный запах.

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