Якутск, , 10:46 — REGNUM

Жители Нюрбинского района Якутии обратились к главе республики Айсену Николаеву с просьбой прислать к ним самолёт-амфибию и эвакуировать проживающих в близлежащих сёлах, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Но у руководства региона другое мнение — чиновники считают, что людям опасность не грозит.

Николай Матвеев. Пожар. 1891

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Нюрбинцы в своём обращении к властям Якутии пишут, что рядом с сёлами Сайылык и Чукар горит лес огромной площади. Огонь уже приблизился на 10 км. Они обеспокоены, что превышены во много раз допустимая концентрация вредных веществ в воздухе. Многие жители жалуются на резкое ухудшение самочувствия, затруднённость дыхания.

«Просим самолётом эвакуировать жителей и направить в Нюрбинский район комиссию для выявления нарушений и бездействия местных властей в тушении лесных пожаров», — обратились люди.

На их просьбы о помощи Минэкологии Якутии сообщило, что «в Нюрбинском районе тушат три лесных пожара, один из них локализован. Общая площадь, пройденная огнём, 50 га. На данный момент прямой угрозы населённым пунктам нет, прокладывается минерализованная полоса, ведётся постоянное окарауливание территории».

Также специалисты ведомства посоветовали жителям республики «не поддаваться панике и пользоваться официальными источниками».

Как сообщало ИА REGNUM, в разных районах Якутии тушат очаги лесных пожаров, введён режим ЧС.

Леса горят в Красноярском крае и Иркутской области. Дым от лесных пожаров ощущают в Хакасии, в Алтайском крае, в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.