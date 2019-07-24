Иркутск, , 10:36 — REGNUM

По данным научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии»Планета», дистанционное зондирование Земли свидетельствует о том, что на территории Красноярского края и Иркутской области наблюдается огромное количество точек вероятного возгорания. На сайте исследователей опубликованы впечатляющие снимки распространения смога по территориям Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Распространение смога по данным космического зондирования в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Planet.iitp.ru

«Действующие на территории Восточной Сибири лесные пожары, преимущественно располагаются в удалённых и труднодоступных местах и не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, а удалённость расположения затрудняет проведение мероприятий по тушению пожаров», — отмечают учёные.

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Напомним, большинство природных очагов возгорания на 24 июля находятся в Иркутской области. В частности, там бушуют десятки пожаров на площади более 300 тысяч гектаров, которые никто не будет тушить из-за «экономической нецелесообразности».

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