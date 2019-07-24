Хабаровск, , 10:09 — REGNUM

Роспотребнадзор остановил работу пешеходного фонтана в Хабаровске в связи с массовым отравлением детей. В воде выявлен норовирус, которым заразились дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анализ воды

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Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, ситуация находится на контроле в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля 19 детей были госпитализированы с кишечной инфекцией. Всего за медпомощью обратились 37 детей. 18 получают лечение амбулаторно. Все дети играли у пешеходного фонтана на Хабаровской набережной.