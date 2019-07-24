Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM

Иск администрации Екатеринбурга к уральскому барду и художественному руководителю Свердловского государственного театра эстрады Александру Новикову будет рассматривать Арбитражный суд Москвы. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

Как сообщает издание «Накануне.ru», в ходе рассмотрения дела выяснилось, что Александр Новиков не прописан в Екатеринбурге. А дела, связанные с банкротством, рассматриваются по месту жительства граждан. В итоге и было принято решение передать материалы дела по месту регистрации, и оно может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, что согласно определению суда мэрия Екатеринбурга просит признать Александра Новикова банкротом. Сумма исковых требований составляет 1,3 млн рублей. Речь идёт о недоимке арендной платы за землю находящуюся под зданием дома № 38 по улице Малышева.

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