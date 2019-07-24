Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM

Министерство национальной экономики Казахстана подтвердило информацию о взломе официальной страницы ведомства в Facebook. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе министерства.

Взлом базы данных

«Министерство национальной экономики Казахстана не имеет отношения к данной странице и информации, расположенной на ней», — говорится в сообщении. В министерстве пообещали оповестить СМИ об открытии официальной странице в Facebook.

Напомним, 9 июля в казахстанском центре анализа и расследования кибератак сообщили, что медицинские организации Казахстана, подключенные к системе Damumed, не были защищены от утечки персональных данных пациентов.

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