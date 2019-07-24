Нур-Султан, 24 июля 2019, 09:54 — REGNUM
Министерство национальной экономики Казахстана подтвердило информацию о взломе официальной страницы ведомства в Facebook. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе министерства.
«Министерство национальной экономики Казахстана не имеет отношения к данной странице и информации, расположенной на ней», — говорится в сообщении. В министерстве пообещали оповестить СМИ об открытии официальной странице в Facebook.
Напомним, 9 июля в казахстанском центре анализа и расследования кибератак сообщили, что медицинские организации Казахстана, подключенные к системе Damumed, не были защищены от утечки персональных данных пациентов.
Читайте также: В Казахстане назвали причину утечки персональных данных пациентов